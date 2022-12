Liga Portuguesa Contra o Cancro angariou 1,6 milhões de euros no peditório anual

Os portugueses doaram este ano cerca de 1,6 milhões de euros à Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) no peditório nacional anual, igualando o apoio dado em 2021, anunciou hoje a organização.

O valor angariado no peditório nacional, que decorreu entre 28 de outubro e 1 de novembro, será utilizado nos quatro eixos da missão da LPCC - apoio a doentes oncológicos e cuidadores, promoção da saúde, prevenção do cancro e estímulo à formação e investigação em oncologia - adianta a liga em comunicado.

"Os voluntários promovem um trabalho incrível na nossa estrutura, seja através da presença no peditório, seja no apoio direto ao doente e por isso somos gratos ao trabalho desenvolvido", afirma o presidente da LPCC, Francisco Cavaleiro de Ferreira, deixando também uma palavra de agradecimento aos portugueses que, "num momento particularmente difícil", se juntaram à causa da Liga.

Realçando que o peditório representa "um pilar importante" na resposta aos pedidos de apoio e aos inúmeros projetos que implementa e viabiliza, a Liga Portuguesa Contra o Cancro refere que, das verbas atribuídas no ano passado, cerca de 1,5 milhões foram para apoiar doentes carenciados, 353.062 mil euros para mamografias realizadas em 34 unidades móveis e seis fixas, enquanto cerca de 328 mil euros foram destinados a 23 bolsas de investigação, sete centros de investigação e 20 ações de apoio à formação em oncologia.

O cancro é a segunda causa de morte mais frequente em Portugal, com 50 mil novos casos em 2018, sendo o cancro colorretal, da mama e da próstata os tipos de mais prevalecentes em Portugal.

De acordo com dados do Globocan 2020, o número de casos estimados de cancro em 2020 atingiu 19 milhões a nível mundial (ambos os sexos, todos as idades), estimando-se que em 2040 atinja um total de 28,9 milhões de pessoas em todo o mundo.