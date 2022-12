Saiba o que é hoje notícia no mundo

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é hoje esperado em Washington, onde deverá dirigir-se ao Congresso e encontrar-se com o Presidente Joe Biden na Casa Branca, de acordo com vários órgãos de comunicação norte-americanos.

Esta será a sua primeira viagem internacional desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro.

Duas fontes do Congresso norte-americano e uma próxima do processo confirmaram os planos da visita, embora tenham falado sob a condição de anonimato devido à natureza altamente sensível da viagem.

Esta viagem ocorre quando os congressistas votam um pacote de gastos de fim de ano, que inclui cerca de 45.000 milhões de dólares (cerca de 42.000 milhões de euros) em assistência de emergência à Ucrânia e quando os EUA se preparam para enviar mísseis terra-ar Patriot para ajudar a combater a invasão russa.

Esta medida, caso seja aprovada, será a maior injeção de assistência à Ucrânia pelos EUA e a garantia de que o financiamento possa fluir para o esforço de guerra nos próximos meses.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O início do solstício de inverno é celebrado hoje nas salas de cinema com o programa "O Dia Mais Curto", feito apenas de curtas-metragens, iniciativa da Agência da Curta-Metragem.

O programa decorre em dezembro em mais de vinte localidades e culmina quinta-feira, quando o Inverno começa e se assinalam os dias mais curtos do ano, com exibições marcadas para a Casa das Artes e o Planetário do Porto, o auditório da Fundação Cupertino de Miranda, em Vila nova de Famalicão, a Casa do Cinema, em Coimbra, o cineclube de Faro e a Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, entre outras salas.

Este ano - cumprindo dez edições -, a Agência da Curta Metragem desenhou "quatro programas diversos", para diferentes sessões, que contam com filmes como "Aos dezasseis", de Carlos Lobo, "O casaco Rosa", de Mónica Santos, "Pê", de Margarida Vila-Nova, "O meu nome é medo", de Eliza Plocieniak-Alvarez, e "A primavera volta sempre", de Alicia Núnez Puerto.

Destacam-se igualmente dois filmes premiados em vários festivais: "Ice Merchants", de João Gonzalez, e "O homem do lixo", de Alexandra Gonçalves.

DESPORTO

O FC Porto, campeão nacional de futebol, e o Gil Vicente disputam uma vaga na 'final four' da Taça da Liga de futebol.

Os 'dragões' procuram o primeiro troféu na competição, depois de terem chegado quatro vezes à final, em 2009/10, 2012/13, 2018/19 e 2019/20, tal como os minhotos, que disputaram o encontro decisivo em 2011/12.

O FC Porto, segundo classificado da I Liga, venceu o Grupo A, com sete pontos, após empatar com Mafra (2-2), da II Liga, e ao baterem Desportivo de Chaves (2-0) e Vizela (4-0), ambos do escalão principal.

O Gil Vicente, que ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar do campeonato, ficou no primeiro lugar do Grupo E, também com sete pontos, começando igualmente com uma igualdade, frente ao Sporting da Covilhã (2-2), seguindo com triunfos diante de Nacional (2-0) e Portimonense (0-3).

O jogo marcado para o Estádio do Dragão, no Porto, para as 20:15, vai ser arbitrado por Manuel Mota, da associação de Braga.

ECONOMIA

A Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado e Peles de Portugal (Fesete) e sindicatos afiliados vão realizar, hoje, uma concentração de dirigentes sindicais junto à loja de Luís Onofre, presidente da APICCAPS.

A concentração, que decorrerá entre as 10:30 e as 12:00, junto à loja comercial do presidente da APICCAPS - Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos, Luís Onofre", no Porto, "com o objetivo de manifestar o seu protesto público contra o congelamento dos salários em 2022".

A iniciativa protesta ainda pelo facto de "a retribuição salarial de uma parte significativa dos trabalhadores" ser "apenas o salário mínimo nacional" e pelo "subsídio de refeição diário, no valor de 2,5 euros".

Os trabalhadores do setor chegaram a anunciar uma greve no início deste mês, nas empresas de calçado que recusassem negociar a atualização dos salários e do subsídio de refeição, mas não se concretizou, na sequência de alguns avanços registados e das negociações ainda em curso.

INTERNACIONAL

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou a instituições e cidadãos em todo o mundo para que hoje apaguem as luzes, como gesto de solidariedade para com a Ucrânia, que combate a invasão russa.

A campanha, batizada como #LightUpUkraine e prevista para as 20:00 na Ucrânia (18:00 em Lisboa), apela ao desligar das luzes em apoio à Ucrânia, afetada por apagões causados por ataques russos contra as suas infraestruturas de energia.

Em plena época natalícia, espera-se que monumentos de todo o mundo, como o Rockefeller Center em Nova Iorque, a Trafalgar Square de Londres ou a Câmara Municipal de Paris se juntem à iniciativa.

A Câmara Municipal do Porto também se associou à iniciativa e vai desligar simbolicamente, entre as 18:00 e 18:30, as luzes dos Paços do Concelho e da Árvore de Natal.

Esta campanha pretende arrecadar pelo menos dez milhões de dólares (cerca de 9,4 milhões de euros) para financiar a compra de mil geradores elétricos, para permitir o funcionamento dos hospitais ucranianos.

No apelo à solidariedade, Zelensky sublinhou que quando os apagões mergulham as pessoas na escuridão durante horas, isso significa que o inimigo não quer apenas tirar a luz, mas "tudo o que faz parte da vida" dos cidadãos.

LUSOFONIA & ÁFRICA

O encontro anual do Conselho da Diáspora Portuguesa, a celebrar o seu 10.º aniversário, decorre hoje no Palácio da Cidadela, em Cascais, sob o tema "Portugal -- Desafios para o Futuro".

Na abertura participa o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

O antigo primeiro-ministro e presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, 'chairman' da Goldman Sachs, abordará "O Novo Mapa Geoestratégico Global e o Papel de Portugal".

Além da intervenção do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, na agenda constam dois painéis -- "Educação, Ciência e Saúde - Lições Aprendidas e Desafios para o Futuro" e "Portugal e o Futuro da Inovação", em quem será orador António Costa Silva, ministro da Economia e do Mar.

Na sessão de encerramento é esperado o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O Conselho da Diáspora Portuguesa, associação sem fins lucrativos constituída em 26 de dezembro de 2012, foi reconhecido como organização não-governamental para o desenvolvimento (ONGD) pelo trabalho desenvolvido na promoção das relações entre Europa e África através da plataforma EurAfrican Forum.

Segundo a organização, tem como propósito "estreitar as relações entre Portugal e a sua diáspora, portugueses e lusodescendentes (residentes fora do país há mais de três anos), para que estes através do seu mérito e influência contribuam para a afirmação universal dos valores e cultura portuguesa".

PAÍS

A mulher acusada pelo atropelamento de cinco peregrinos, um deles mortalmente, em maio de 2018, em Moitas Vendas, concelho de Alcanena, conhece hoje o acórdão do Tribunal de Santarém.

Em causa estão sete crimes, um de homicídio por negligência grosseira, quatro de ofensa à integridade física por negligência (um deles grave), um de condução perigosa de veículo e outro de omissão de auxílio, por se ter posto em fuga alegadamente depois de arrastar uma das vítimas para seguir marcha.

Nas alegações finais, no final de outubro, o Ministério Público pediu pena de prisão efetiva, alegando que a prova produzida em julgamento confirmou os factos constantes da acusação.

Na madrugada de 20 de maio de 2018, a mulher, agora com 30 anos, colheu os peregrinos de costas, do lado contrário àquele em que circulava, depois de ter saído de uma festa, na qual tinha consumido bebidas alcoólicas e canábis, apesar de estar a tomar medicamentos para a depressão.

Na manhã do mesmo dia foi detida pelas autoridades depois de ter embatido com a viatura no separador central da Autoestrada 23 junto às portagens de acesso à Autoestrada 1, percurso que fez em contramão.