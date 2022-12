Morreu ex-ministro e comissário europeu italiano Franco Frattini

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e atual presidente do Conselho de Estado de Itália, Franco Frattini, morreu no sábado aos 65 anos, vítima de cancro, informou a emissora pública italiana Rai.

Frattini foi ministro dos Negócios Estrangeiros entre 2002 e 2004 e entre 2008 e 2011, nas duas ocasiões em governos de Silvio Berlusconi, que o recorda como "um verdadeiro servidor do Estado".

"Lembrar-me-ei sempre da grande capacidade de enfrentar problemas complexos com um sorriso, de estar à vontade em cada papel e da estima que semeou. Sentirei a sua falta tanto quanto todas as pessoas que tiveram a sorte de poder trabalhar com ele", escreveu Berlusconi na rede social Instagram.

De 2004 a 2008, Frattini foi comissário europeu para a Justiça, Liberdade e Segurança na Comissão Europeia. Ocupava desde janeiro de 2022 o cargo de presidente do Conselho de Estado italiano.