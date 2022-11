Marcelo sugere estudo sobre situação socioeconómica dos jornalistas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sugeriu hoje a realização de um estudo sobre a situação socioeconómica dos jornalistas que trabalham na comunicação social escrita, radiofónica e televisiva, nacional, regional e local.

O chefe de Estado, que falava na cerimónia de entrega dos Prémios Gazeta 2021, na Câmara Municipal de Lisboa, propôs que esse "levantamento rigoroso" seja feito como preparação do 5.ª Congresso dos Jornalistas, marcado para janeiro de 2024, "para não se falar de cor".

Na sua intervenção, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que estes prémios mostram que "o jornalismo está vivo" e que "o congresso que vem aí tem de ser diferente dos outros congressos".

Segundo o Presidente da República, "tem de ser um congresso que seja não o começo de um percurso, muito menos um momento de encontro de camaradas de profissão, mas o fim de uma preparação, que abre novas pistas para o futuro".

"Até janeiro de 2024 terá de ser feito um estudo sobre a situação socioeconómica dos jornalistas, a todos os níveis. Eu sei que custa dinheiro, dá trabalho, mas tem de se saber como é na imprensa, como é na rádio, como é na televisão, como é na imprensa nacional, como é na imprensa regional, na imprensa local. Quem são eles hoje, como é que trabalham", defendeu.

"Todos temos ideias sobre isso, mas não há um estudo sobre isso", observou.

No seu entender, esse estudo poderá ser realizado "em colaboração porventura até com o Ministério da Cultura e com fundações".

Por outro lado, Marcelo Rebelo de Sousa pediu para se "dar um protagonismo especial na preparação do congresso e no congresso aos mais jovens".

"Assim como tivemos aqui premiados muito jovens, temos de ter no Congresso protagonistas muito jovens a dominar o congresso. Tem de ser um congresso de futuro. Eu não estou a banir nem a guetizar ninguém nem a sugerir que isso se faça, mas estou só a dizer que essa é a única maneira de verdadeiramente ter sangue novo num momento crucial", acrescentou.

De acordo com o Presidente da República, "os problemas críticos" do jornalismo a que se tem referido em anteriores edições destes prémios continuam "substancialmente presentes" na profissão: "a instabilidade económica, financeira, a precariedade, o recurso a soluções de emergência a ou de expediente".

Marcelo Rebelo de Sousa propôs também que se analise "o papel fundamental das escolas de jornalismo, como está a ser o ensino nas escolas, como é que se liga à realidade, como é que está a ser a riquíssima investigação científica sobre jornalismo".

"E ou isto se prepara e se faz até janeiro de 2024 ou, se não, será o muro das lamentações, e é pouco. Na atual situação e na situação previsível em termos económicos financeiros e sociais, é pouco", disse.

O Presidente da República não quis prestar declarações aos jornalistas no fim desta cerimónia, em que realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho, na qual também discursou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

Os Prémios Gazeta são uma iniciativa do Clube de Jornalistas. Esta 37.ª edição, que premiou trabalhos de 2021, teve o apoio principal da Câmara Municipal de Lisboa e da Associação Mutualista Montepio.

A Gazeta de Mérito foi para Fernando Dacosta, jornalista e escritor, pelo conjunto da sua carreira, iniciada em 1967.

Carlos Rico recebeu a Gazeta de Televisão, pela reportagem "Alentejo, azeite e água" emitida pela SIC e SIC Notícias, e Joana Pereira Bastos foi premiada com a Gazeta de Imprensa, pela reportagem "As férias da liberdade", publicada pelo Expresso.

A Gazeta de Rádio foi atribuída a Nuno Guedes, pela reportagem "A ilha do tempo", emitida pela TSF, enquanto a Gazeta de Multimédia foi para Reinaldo Rodrigues, autor de "Um outro país", reportagem divulgada nas plataformas digitais e redes sociais do Diário de Notícias, do Jornal de Notícias e da TSF.

Tiago Miranda recebeu a Gazeta de Fotografias, pelo conjunto de fotografias da reportagem "Nós somos oito mil histórias", divulgada pelo Expresso, Diogo Assunção o prémio Gazeta Revelação, pela reportagem "A altura dos sonhos", transmitida pela TVI, e o jornal online A Mensagem de Lisboa recebeu a Gazeta de Imprensa Regional.