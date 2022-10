Mãe de jovem morta no Irão refuta tese oficial de queda desde topo de edifício

A mãe de uma jovem de 16 anos morta no Irão refutou hoje as alegações oficiais de que a adolescente caiu do topo de um edifício e acusou as autoridades de a matarem com golpes na cabeça.

Numa mensagem em vídeo divulgada pela Rádio Farda, o 'braço' de língua persa da estação financiada pelos EUA, Radio Free Europe/Radio Liberty, Nasreen Shakarami afirmou que a sua filha, Nika Shakarami, foi morta como parte da repressão aos protestos anti-hijab que agitam o país.

A mãe enlutada acusou ainda as autoridades de manterem a morte da sua filha em segredo durante nove dias, antes de a enterrarem numa área remota, contra a vontade da família.

Nika Shakarami tornou-se no mais recente ícone dos protestos contra o restrito código de vestuário no Irão, vistos como a mais grave ameaça às elites governamentais do país em muitos anos.

As tentativas das autoridades, nos últimos dias, para retratar a morte da jovem como um acidente podem indicar a preocupação de que o incidente possa lançar 'combustível' na fúria contra o governo.

Os protestos, que completam quatro semanas no sábado, foram desencadeados pela morte de Masha Amini, de 22 anos, sob custódia da polícia de moralidade do Irão, que tinha detido a jovem por alegada violação do código de vestuário do país islâmico.

As manifestações espalharam-se rapidamente por todo o país e encontraram uma dura repressão do governo, incluindo espancamentos, prisões e assassinatos de manifestantes, assim como cortes no acesso à internet.

Os grupos de defesa dos direitos humanos no país estimam que foram mortos dezenas de manifestantes nas últimas três semanas.