Mais de 100 arquitectos no Funchal para seminário 'Arquitectura das Ilhas'

As Secções Regionais da Madeira e dos Açores da Ordem dos Arquitectos (OA), a propósito da deslocação da Assembleia de Delegados da OA à ilha da Madeira, organizam, nos dias 24 e 25 de Setembro, o seminário 'Arquitectura das Ilhas'.

No domingo, a cidade do Funchal abraça este evento, contando com a presença de mais de 100 arquitectos da região e de todo o país.

No evento que decorre no Casino Pestana Park, a partir das 9h30, marcarão também presença: o presidente do conselho directivo nacional e os presidentes de todas as secções regionais da Ordem dos Arquitectos, assim como o bastonário da Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde e o representante do Colégio dos Arquitectos de Gran-Canária.

Este evento dirige-se a todos os arquitectos e cidadãos interessados em conhecer melhor e debater arquitectura, urbanismo, e cultura do território nas regiões insulares, e questionar as directrizes futuras no que diz respeito à sustentabilidade ambiental e desenvolvimento da economia.

Esta temática será abordada durante a manhã por parte de oradores dos Açores, Madeira e continente, com transmissão on-line, e durante a tarde serão realizadas visitas a algumas obras emblemáticas da Região.