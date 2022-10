DGArtes abre concurso para representar Portugal na Bienal de Arquitectura em Veneza

O concurso limitado para seleção do projeto curatorial e expositivo de representação oficial portuguesa na 18.ª Bienal de Arquitectura de Veneza abre hoje com uma dotação de 350 mil euros, segundo aviso publicado hoje em Diário da República.

O concurso é aberto no âmbito do Programa de Apoio a Projetos, por despacho do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, datado de sexta-feira, indica ainda o aviso, com o montante financeiro global disponível de 350 mil euros, distribuído em 240 mil euros para 2022 e 110 mil euros para 2023.

O respetivo aviso de abertura, com as condições aplicáveis, vai estar disponível no Balcão Artes da Direção-Geral das Artes (DGArtes).

Em julho deste ano, a declaração anual da DGArtes indicava, no seu ´site´ oficial, que o concurso limitado para a seleção da representação portuguesa na exposição de Arquitectura - Bienal de Veneza 2023 tinha "abertura prevista para agosto".

Sob o tema "O laboratório do futuro", e com curadoria Lesley Lokko, a Bienal de Arquitectura de Veneza, em Itália, vai decorrer entre 20 de maio e 26 de novembro do próximo ano, com uma pré-abertura a 18 e 19 de maio, e cada país apresenta a sua própria exposição nos Pavilhões dos Giardini e do Arsenale, e no centro histórico de Veneza.

A arquitecta ganesa-escocesa, diretora artística do departamento de arquitectura da bienal, anunciou em maio, sobre as linhas gerais do seu projeto, que acredita que o continente africano - pelas suas características de população mais jovem do mundo e taxa de urbanização mais rápida -- seja visto como o "laboratório do futuro".

Esta edição incluirá, uma vez mais, uma seleção de eventos paralelos organizados por instituições internacionais, que realizarão as suas próprias exposições e iniciativas em Veneza.

Na edição anterior, Portugal foi representado na bienal com o projeto "In Conflict", do coletivo de arquitectos depA, para responder à pergunta colocada pelo curador, Hashim Sarkis, sobre "Como vamos viver juntos?".