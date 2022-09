6 Dicas para preparar um regresso às aulas tranquilo

Com o fim do verão à vista e o início das aulas, a ansiedade é sentida por muitas crianças no reencontro com os amigos e professores, ou por tudo ser novidade, no caso dos novos alunos.

Este período pode ser mais complicado, tanto para as crianças como para os pais, tendo em conta o planeamento que envolve o regresso às aulas e à rotina.

Para simplificar esta fase, fique a conhecer 6 dicas capazes de o ajudar no momento de preparar os primeiros dias no regresso às aulas.

Reflita sobre o ano anterior e perceba o que é necessário mudar

Faça um balanço do ano escolar anterior de modo a perceber aquilo que funcionou melhor e que se adaptou ao seu filho, e aquilo que correu menos bem e que tem agora a oportunidade de alterar.

Através desta reflexão pode, por exemplo, verificar se no ano corrente será necessário comprar um computador para o seu filho ou se vale a pena investir em aulas de apoio.

Pondere se o que tem no momento ainda se adequa às necessidades dele e identifique outras dificuldades que sentiu no passado e que pode agora solucionar, de modo a promover a aprendizagem e o bem-estar da criança.

Organize o espaço de trabalho

É importante definir e organizar um espaço apto para o estudo e trabalho da criança para garantir a sua concentração e produtividade.

Assegure que tem tudo o que é preciso, desde uma boa iluminação do espaço e bons equipamentos eletrónicos aos essenciais de escrita e de estudo.

Alterar esse espaço, redecorando-o em cada ano letivo, pode ser uma estratégia de motivação.

Planeie as refeições antecipadamente

Este será um ótimo passo para tornar o regresso às aulas mais tranquilo, já que planear as refeições e até confecionar algumas destas durante o fim de semana, o fará poupar tempo, o qual pode aproveitar para auxiliar as crianças no estudo ou até para brincar e relaxar com elas.

Se a opção de confecionar antecipadamente as refeições não lhe agradar, pode ainda assim planeá-las mais cedo e comprar os ingredientes necessários, optando por receitas fáceis e rápidas que podem também ser realizadas enquanto as crianças tomam banho ou enquanto descansam do dia de escola.

Compre aquilo que é necessário ao ano letivo

Utilize lista de compras, como provavelmente já o fez com os materiais para o arranque do novo ano letivo, adotando esta medida nas compras do dia-a-dia, e acima de tudo garantir que cumpre com o que está na lista.

Compre o que é necessário e não se esqueça de reutilizar materiais sempre que possível.

Esta é também a altura ideal para comprar roupa de menina ou menino, nova para o ano que aí vem. Reveja os armários e coloque à parte tudo aquilo que já não serve ao seu filho ou está estragado.

Deste modo poderá perceber mais rapidamente aquilo que realmente precisa de comprar.

Na Vertbaudet poderá encontrar aquilo que lhe faz falta. Esta é uma loja online especialista em roupa e calçado para bebés e crianças, que se distingue pela qualidade e variedade dos itens que disponibiliza.

Prepare a nova rotina previamente

Com o regresso às aulas, surgirá uma nova rotina. Mudam os horários, as obrigações e o número de horas passadas a brincar.

Aproveite o arranque do ano para conversar com o seu filho e explicar-lhe a necessidade de mudança de hábitos, começando também a aplicar a nova rotina nestes primeiros dias de escola.

Ajude-o a sentir-se mais tranquilo com esta fase.

Elabore o seu calendário letivo

Pode criar o seu próprio calendário para o ajudar a gerir a dinâmica familiar e escolar durante este período.

Além de inserir as datas das aulas e as interrupções para férias, pode acrescentar as atividades extracurriculares do seu filho, os horários de estudo e de tempo livre para brincar, assim como reuniões escolares ou outra atividade relacionada com a escola.