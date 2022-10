Eduardo Pinheiro e Rogério Gouveia avaliam a evolução do PRR

O secretário regional de Finanças recebeu, esta tarde, Eduardo Pinheiro, secretário de Estado do Planeamento, para uma reunião em que foi avaliada a situação do Plano de Recuperação e Resiliência, sobretudo as consequências da crise internacional e o agravamento dos custos de diversos projectos.

“Fizemos esta reunião para avaliar o andamento do Plano de Recuperação e Resiliência, ao nível nacional mas também no que diz respeito à Região. Pôr em cima da mesa todas as preocupações que estamos a viver", afirmou Eduardo Pinheiro no final da reunião com Rogério Gouveia.

“Há um trabalho conjunto que tem sido feito e agora o objectivo foi, no fundo, sinalizar essas dificuldades para conseguirmos ultrapassá-las", explica o secretário de Estado que reforça a intenção de ver o PRR "no terreno".

O PRR, reconhece, criado para responder aos efeitos da pandemia, tem agora de enfrentar um crise internacional motivada pela guerra na Ucrânia.

“Sobretudo quando avaliamos projectos de construção, percebemos a dificuldade que temos ao nível dos custos acrescidos. Sentimos essa dificuldade e temos de lidar com ela".

Rogério Gouveia reconhece que "os projectos que envolvem obra pública e construção civil são aqueles que merecem particular atenção, mas isso não quer dizer que o PRR esteja em risco".

O secretário regional de Finanças destaca a importância da cooperação institucional e lembra que "o mais importante de tudo é chegarmos a 2026 e, quer o PRR regional quer o nacional estejam perfeitamente concretizados".