O secretário de Estado do Planeamento está na Madeira para participar na reunião anual do fundo EEA Grants, que acontece amanhã e depois, na Madeira e no Porto Santo, conforme o DIÁRIO noticiou na sua edição de domingo passado.

Depois da audiência com Ireneu Barreto, Representante da República para a Madeira, Eduardo Pinheiro deu conta, aos jornalistas, de que esta sua deslocação à Madeira será aproveitada para reunir, esta tarde, com o secretário regional de Finanças e abordar questões relacionadas com a aplicação na Região do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Conforme referiu o secretário de Estado, a nova conjuntura exige um acompanhamento constante das medidas a colocar no terreno, sobretudo porque o período de implementação é curto, devendo, também, ser considerado o aumento de verbas a disponibilizar.

Em relação ao Mecanismo Financeiro plurianual EEA Grants, o governante destacou as verbas alocadas a projectos implementados na Região, a rondar 1 milhão de euros. Eduardo Pinheiro salientou as áreas abarcadas por estes mecanismos de financiamento suportado pela Noruega, a Islândia e o Liechtenstein, e ao qual Portugal tem acesso desde 1994, nomeadamente o Ambiente, a Energia, a questões de Igualdade e os assuntos do Mar.