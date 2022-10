A Federação Europeia de Andebol (EHF) fechou a edição de 2022 da Taça dos Campeões da Europa de andebol de praia com uma 'sessão' de fotos com os novos campeões e em plena praia do Porto Santo, considerada este ano como a melhor praia da Europa.

Deixamos aqui as fotos dos campeões em pleno 'areal' do Porto Santo, e que estão na página de facebook da EHF