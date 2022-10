'Compromisso 2030' cumpre auscultação à sociedade civil rumo a 2023

Assumido, desde a primeira hora pelo PSD/Madeira, como um projecto de proximidade, auscultação e participação colectiva, aberto a todos os cidadãos, o 'Compromisso 2030', que será apresentado nesta quinta-feira, dia 20 de Outubro, pelas 18.00 horas, no Centro de Congressos da Madeira, pretende, acima de tudo, ouvir, esclarecer e recolher contributos que sirvam de base à elaboração do próximo Programa do Governo a apresentar às Eleições Regionais de 2023.

Contributos que serão expressos pela sociedade civil, chamada a participar activamente nesta reflexão, no debate e no aprofundamento dos 30 grandes temas em que este Projeto se divide, temas esses que serão alvo, até meados de abril do próximo ano, de diversas iniciativas, em vários suportes e modelos, envolvendo Mesas-redondas, Conferências-debate, Sessões de Apresentação, Workshops, Fóruns Temáticos, Reuniões formais e informais e Videoconferências.

Refira-se que este projecto tem por principal missão dar voz aos cidadãos da Madeira e do Porto Santo, envolvendo-os activamente na apresentação de soluções e na construção do futuro da Região. Um futuro que, mais uma vez, conta com todos.

A apresentação pública será presidida pelo Presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque.