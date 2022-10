Primeira escala do 'Valient Lady' assinalada a bordo

Paula Cabaço, presidente do conselho de administração da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), deu as boas vindas ao comandante do navio 'Valiant Lady' que fez hoje, pela primeira vez, escala no Porto do Funchal.

A responsável pelo conselho de administração da APRAM lembrou que este navio está em viagem transatlântica, tendo partida marcada para as 20h00 e terá como destino Miami.

Paulo Cabaço referiu que este navio vai permitir a "captação de mais navios no reposicionamento europeu ou no hemisfério sul", sendo este um dos objectivos da APRAM para "recuperar escalas neste segmento.”

Sublinhou que é "com muita satisfação que recebemos este navio de uma companhia que trouxe um novo conceito ao mercado de cruzeiros, incluindo o compromisso ambiental, pois este navio tem uma pegada de carbono neutra, desde o primeiro dia de funcionamento".

Numa altura, em que a APRAM está apostada na descarbonização dos portos regionais, é gratificante receber uma companhia que assumiu este compromisso desde o início, o de tomar medidas imediatas contra as alterações climáticas, tendo se tornado a primeira companhia de cruzeiro com pegada de carbono zero desde a primeira operação.” Paula Cabaço, presidente do Conselho de Administração da APRAM.

Segundo explicado através de um comunicado, enviado pela APRAM, o 'Valiant Lady' tem uma "tecnologia inovadora que permite a redução do consumo de electricidade como por exemplo, a transformação do calor gerado pelos motores do navio em energia".

O 'Valiant Lady' apresenta um design contemporâneo e experiências diferentes e sofisticadas a bordo, assumindo-se como um hotel boutique no oceano." Paula Cabaço.

Paula Cabaço subiu a bordo, com representantes do agente do navio na Madeira e do Clube de Entusiastas de Navios, tendo havido a tradicional troca de placas e a oferta de alguns presentes promocionais da região.