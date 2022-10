Vice-presidente e Vogal da Segurança Social da Madeira saem dos cargos em Novembro

André Rebelo e Isabel Brazão, vice-presidente e vogal, respectivamente, do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, vão deixar de o ser a partir do dia 14 de Novembro deste ano. Nessa altura, termina a comissão de serviço que teve início em idêntico dia de 2019, e não lhes vai ser renovada.

Na mesma altura (2019), foi nomeada a presidente do Instituto, Micaela Freitas, que também termina a comissão de serviço. No entanto, deverá ser nomeada para nova comissão de serviço e, assim, continuar no cargo, que ocupa há três anos.

Estes factos foram confirmados ao DIÁRIO por fonte governamental.

Micaela Freitas, André Rebelo e Isabel Brazão foram nomeados pelo Despacho conjunto n.º 154/2019, assinado pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e pela titular da pasta Inclusão Social e Cidadania, de então, Augusta Aguiar.

Neste momento, não conseguimos apurar quem vai ser nomeado para vice-presidente e para vogal, a partir de 14 de Novembro.