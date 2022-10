Idosa sente-se mal em restaurante no Lido

Uma mulher, com cerca de 80 anos, sentiu-se mal, esta tarde, num restaurante na zona do Lido, no Funchal.

Ao que foi possível apurar a idosa ficou inconsciente tendo, pouco tempo depois, recuperado os sentidos.

No local esteve uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que efectuou o transporte da mulher para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.