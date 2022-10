Idosa prostrada no chão obrigou a entrada forçada numa residência

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses realizaram, ao início desta tarde, a abertura de uma porta com socorro, numa residência na Rua do Brasil, no Bairro da Nazaré.

No interior da habitação encontrava-se uma idosa, de 70 anos, prostrada no chão e, após a entrada forçada na presença da PSP, a senhora foi socorrida e transportada ao hospital.

Para o local foram destacados um veículo ligeiro de combate a incêndios e uma ambulância de socorro e guarnições.