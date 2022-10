Treinador do Arouca salientou à equipa que último lugar do Marítimo é enganador

O treinador do Arouca pediu aos jogadores para evitarem "olhar para a tabela" e para se concentrarem na qualidade do plantel do último classificado Marítimo, antes da visita à Madeira para a 10.ª jornada da I Liga portuguesa.

Para Armando Evangelista, o único ponto conquistado pelo lanterna-vermelha do campeonato "não representa o plantel que tem" e o fator casa "pode ser um tónico motivacional muito grande".

"Vão procurar ganhar o jogo, pressionar-nos alto e temos de ter a capacidade de aproveitar os espaços que vão existir fruto dessa pressão. Vai ser um jogo muito complicado, e que vai exigir muito trabalho da nossa parte", perspetivou o técnico.

Mais confortáveis do que os insulares, os arouquenses estão há quatro jogos sem perder e somam duas vitórias consecutivas -- Famalicão (4-1) e Fontinhas (2-0) --, com 10 pontos de vantagem para os lugares de descida automática, embora Evangelista tenha defendido que a equipa "não pode estar satisfeita".

"À nona jornada ainda é tudo muito embrionário, não há campeão, nem descidas, nem manutenções. Aqui, sabemos o caminho que queremos seguir, por isso, à nona jornada, tudo vale o que vale. Parece-me que o processo está a ficar consolidado e a competitividade tem sido saudável", apontou.

O jogo do último fim de semana para a Taça de Portugal, diante do Fontinhas, protagonizou o regresso à competição de Sema Velázquez, um dos 'capitães' e mais experientes da equipa do Arouca, afastado dos relvados desde setembro de 2021 devido a uma lesão no tendão de Aquiles.

"O Sema está a fazer um longo trajeto, só uma pessoa com a força dele é que poderia ter ultrapassado o que passou. Temos consciência de que ainda não é o jogador de outros tempos, mas com trabalho, persistência e resiliência está a voltar em força. Continuamos a acreditar nele, sabe a importância que tem neste grupo", vincou Evangelista.

O treinador referiu ainda que a utilização de Morlaye Sylla e Oday Dabbagh nessa partida foram no sentido de dar continuidade à boa forma de ambos, enquanto João Valido e Nino Galovic já mereciam a hipótese de ter mais minutos, aproveitando para elogiar o trabalho do guardião português, que tem dado "todas as garantias".

O Marítimo, último classificado, com um ponto, recebe o Arouca, 10.º, com 12, em jogo da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, agendado para domingo, às 15:30, sob arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.