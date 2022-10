Festival de Órgão da Madeira com concerto em Machico amanhã

O concerto de amanhã do 11.º Festival de Órgão da Madeira, evento organizado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, e com direcção de artística de João Vaz, terá lugar na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Machico.

Com início marcado para as 21h30, o concerto deste sábado tem como tema 'Entre tentos e danças espanholas' e terá, uma vez mais, como executante o organista espanhol Victor Baena.

Sobre o concerto, o director artístico escreve: “embora comum no panorama europeu dos séculos XVI e XVII, a presença de ritmos de dança na música de tecla é especialmente notória em Espanha. Fazendo uso das sonoridades do órgão de Machico – um dos mais preciosos instrumentos históricos da Madeira – Victor Baena ilustra esta característica, através das obras de Antonio de Cabezón, Francisco Correa de Arauxo, Pablo Bruna e outros compositores espanhóis daquela época.”

Víctor Baena nasceu em Madrid em 1995. Interessado na interpretação da música antiga e, em particular, na música escrita para órgão e cravo, decidiu estudar órgão sob a tutela de Anselmo Serna, cravo e baixo contínuo com Denise de La-Herrán e música de câmara com Jesús Sánchez. Recebeu também master classes de Jacques Ogg, Lorenzo Ghielmi, Montserrat Torrent, Bernard Foccroulle, Ton Koopman, Leo van Doeselaar, Andrés Cea Galán, Elisabeth Joyé, entre outros. Deu concertos em Espanha, Holanda, Itália, Croácia, Polónia, Alemanha, entre outros.

Desde 2015 forma um duo de órgão e violino com a violinista Lisette Carlebur, que oferece inúmeros concertos em Espanha e nos Países Baixos. Em 2019 recebeu o primeiro prémio, Schnitgerprijs, no International Schnitger Competition em Alkmaar (Países Baixos); em 2020 recebeu o segundo prémio (ex aequo) e o prémio de melhor interpretação de música ibérica no Concurso Nacional de Órgão “Francisco Salinas - VIII Centenário da Catedral de Burgos”. Atualmente frequenta a pós-graduação (Konzertexamen) na Hochschule für Musik und Theatre em Hamburgo com Wolfgang Zerer, depois de concluir seus estudos de mestrado para órgão no Conservatório de Amesterdão, sob a tutela de Pieter van Dijk e Matthias Havinga. Desde outubro de 2022, trabalha como organista titular na Igreja Mozes en Aäronkerk em Amesterdão.

O concerto de amanhã tem entrada gratuita. Mais informações podem ser obtidas no portal oficial do Festival de Órgão, em https://festivaldeorgao.madeira.gov.pt/pt/pagina-principal.html .