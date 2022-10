Sara Cerdas eleita vice-presidente da delegação Socialista Portuguesa no Parlamento Europeu

A eurodeputada madeirense Sara Cerdas foi hoje eleita vice-presidente da Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento Europeu.

Na presidência da delegação está Maria Manuel Leitão Marques que substitui Manuel Pizarro, agora Ministro da Saúde.

É com grande orgulho e responsabilidade que assumo este novo cargo em representação do Partido Socialista no Parlamento Europeu. Espero que, em conjunto com a nova presidente Maria Manuel Leitão Marques, consigamos continuar o legado e a dinâmica do Manuel Pizarro e trazer, nos restantes dois anos de mandato, maior proximidade entre os cidadãos portugueses de todos os cantos do país, em especial os jovens, à União Europeia” Sara Cerdas, eurodeputada

O PS é representado no Parlamento Europeu por nove eurodeputados (de 21 eurodeputados, no total) que integram o Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento (S&D) - Pedro Marques, Maria Manuel Leitão Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Sara Cerdas, Isabel Santos, Carlos Zorrinho, Isabel Carvalhais e João Albuquerque. O Conselho de Administração da Delegação Portuguesa do PS passa a ser composto por Maria Manuel Leitão Marques (Presidente), Sara Cerdas (Vice-Presidente) e João Albuquerque (Tesoureiro).