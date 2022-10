Vice-Presidente do Comité Aristides de Sousa Mendes em Bordéus recebe medalha de mérito de Portugal

O vice-presidente do Comité Nacional de Homenagem a Aristides de Sousa Mendes, Manuel Dias, recebeu hoje em Bordéus a Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas, grau ouro, entregue pelo secretário de Estados das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo.

"Manuel Dias é a alma deste comité e recebeu das minhas mãos, do Governo português, a mais alta insígnia das Comunidades Portuguesas, a medalha de ouro de mérito das comunidades portuguesas, pelo trabalho que realizou para que hoje possamos todos ter orgulho num português que foi Aristides de Sousa Mendes", disse Paulo Cafôfo em declarações à Agência Lusa.

O secretário de Estado está hoje em visita oficial a Bordéus, onde participou na comemoração do 35º aniversário da associação Comité Nacional de Homenagem a Aristides de Sousa Mendes. Esta associação sediada em Bordéus investiga e divulga desde os anos 80 o papel do antigo cônsul de Bordéus no salvamento de 30 mil judeus em 1940, no início da ocupação nazi de França.

"Aristides de Sousa Mendes é um português que está na galeria dos nossos conterrâneos mais nobres e com um reconhecimento que vai para além de Portugal. E se ele é reconhecido por ser um homem corajoso, altruísta, humanista é devido ao trabalho de 35 anos feito pelo Comité, que não só construiu conhecimento, mas deu a conhecer a Portugal, à França e ao Mundo esta grande personalidade", indicou Paulo Cafôfo.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas visitou também o consulado-geral de Portugal em Bordéus, assim como diferentes manifestações culturais portuguesas que decorrem na cidade de Bordéus devido à Temporada Cruzada em França e Portugal, que tem levado manifestações culturais lusas a diferentes cidades gaulesas.