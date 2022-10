“Nunca houve tanto apoio” às associações dedicadas à causa animal

À volta de seis associações dedicadas à defesa dos direitos dos animais estão hoje reunidas, no Largo da Restauração, no Funchal, para a segunda edição do evento ‘CausaAnimal’, promovido pelo Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência, do Instituto de Segurança Social da Madeira, através do Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) do Funchal e do Centro de Apoio à Deficiência Profunda.

A abertura oficial do certame aconteceu esta manhã (embora o programa tenha tido início na véspera) e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Pedro Calado e da vereadora do Ambiente, Nádia Coelho.

Questionado pelos jornalistas, o autarca revelou que o número de animais abandonados no Funchal é superior a 230, valor que corresponde à capacidade máxima do Canil Municipal do Vasco Gil, mas discorda que haja mais abandono. Isto porque, segundo Pedro Calado, “nunca houve tanto o apoio” às associações dedicadas à causa animal.

“Não acho muito honestamente que haja mais abandono pelas dificuldades económicas, até porque julgo que nunca houve tanto apoio a estas associações como há hoje. Reconheço isto através do trabalho que o Governo Regional tem feito, pelo trabalho que a Câmara Municipal do Funchal está agora a fazer e o apoio que damos às juntas de freguesia. Há um envolvimento cada vez maior”, disse.

A este respeito recordou que a CMF já investiu “quase oitocentos mil euros” no apoio à causa animal, que inclui as já anunciadas obras de requalificação do Vasco Gil, que deverão avançar ainda este mês.

Relativamente ao evento – que decorre até amanhã, entre as 10 e as 19 horas, estando aberto a toda a população – o autarca destacou também o trabalho da organização.

“É um evento que procura juntar até pessoas com deficiência que trabalham em prol da causa animal. Há muitos trabalhos que estão aqui a ser vendidos e expostos que foram produzidos por pessoas com deficiência. Portanto é, no fundo, um dois em um. É valorizar a inclusão das pessoas com deficiência e valorizar o trabalho que eles fazem pela causa animal”, vincou.

Deixou ainda apelos à população, para que “aqueles que tenham condições possam fazer a adopção de cães e de gatos”, quer junto do canil municipal quer das associações; bem como a “todas as pessoas tenham conhecimento [de casos de maus tratos] ajudem a divulgar estes casos, para que através da provedoria do animal e das juntas de freguesia se possa actuar rapidamente para dignificar a vida animal”.