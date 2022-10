Quatro madeirenses na Selecção Nacional de andebol de Sub-19

O seleccionador nacional José António Silva, promove de 24 a 29 de Outubro, na Cidade de Lamego, o segundo momento de trabalho da temporada 2022/2023 com a Selecção Nacional de Sub-19 em femininos.

A equipa, nesta convocatória, conta com um quarteto de jovens andebolistas madeirenses. Da Região destaque para a já habitual presença de Luana Jesus do Madeira Andebol SAD. Mariana Silva, Júlia Figueira e Sofia Ferreira, o trio que alinha na formação do Almeida Garret, esta temporada, também fazem parte das escolhas de José António Silva.