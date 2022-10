Velejadores do CNF na Semana do Atlântico em Viana do Castelo

O Clube Naval do Funchal marca presença na Semana do Atlântico - VIII Troféu Cidade de Viana do Castelo com sete velejadores, dos quais cinco do escalão juvenil e dois do escalão infantil. A competição, organizada pelo Clube de Vela de Viana do Castelo, decorre este fim-de-semana, dias 21 a 23 de Outubro, e espera receber mais de 100 velejadores de Portugal e Espanha.

Serão três dias de muita competição, aperfeiçoamento e apuramentos e melhoria das capacidades destes jovens, numa competição que reúne mais de 100 velejadores de todas as regiões do país e vizinha Espanha, sendo que das regiões autónomas portuguesas estão envolvidos nove clubes. CNF

A comitiva Navalista será acompanhada pelos treinadores Hugo Rosa e Marco Gamelas. Vão competir os atletas Sara Aguiar, Natália Borrero, Laura Correia e João Rosa, que competem na sua última época no escalão juvenil, tendo objectivos ambiciosos, procurando classificações cimeiras na tabela, enquanto que Santiago Rabaçal, Tomás Santos e Felix Hethley, do escalão infantil terão a sua primeira deslocação a território continental.