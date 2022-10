Portugal conhece adversários para jogo que decide presença no Mundial feminino

A seleção portuguesa feminina de futebol conhece hoje os possíveis adversários para o jogo do 'play-off' Intercontinental, que, em 22 de fevereiro de 2023, em Hamilton, na Nova Zelândia, decide se estará pela primeira vez no Mundial.

Tailândia (41.º do ranking feminino), Paraguai (51.º), Haiti (56.º), Panamá (57.º), Camarões (58.º) e Senegal (84.º) são os possíveis adversários de Portugal, a equipa com melhor ranking (23.º) das 10 que disputam as últimas três vagas no Mundial2023.

Como principal cabeça de série, Portugal foi colocado no grupo A, com a posição A1, estando já diretamente qualificado para a final do agrupamento, na qual vai encontrar o vencedor do embate entre os dois não cabeça de série.

Dos seis possíveis adversários, apenas dois contam com presenças em anteriores Mundiais, a Tailândia, afastada na primeira fase em 2015 e 2019, e os Camarões, que nas duas últimas edições atingiram os oitavos de final.

A Tailândia é também a única formação que Portugal já defrontou, tendo vencido por 4-1, em 06 de outubro de 2018, em encontro do Torneio das Quatro Nações, num embate em que Carolina Mendes saltou do banco para conseguir um 'hat-trick'.

O conjunto das 'quinas' ficará a saber no sorteio os dois possíveis oponentes no jogo decisivo de apuramento, sendo que o embate que determina qual a equipa que defronta joga-se em 18 de fevereiro de 2023, em Hamilton.

Na véspera, Portugal defronta a anfitriã Nova Zelândia, num encontro particular integrado no 'play-off' Intercontinental, que atribui as últimas três vagas na prova e serve também de teste para a competição.

Além das comandadas de Francisco Neto, também são cabeças de série no sorteio o Chile, que já está na final do grupo B, e ainda Taiwan e Papua Nova Guiné, que esperam por adversários nas meias-finais do grupo C. Os vencedores dos três grupos qualificam-se para a fase final.

Presente nos dois últimos Europeus, em 2015 e 2022, caindo em ambos na fase de grupos, a seleção das 'quinas' procura a primeira presença num Mundial.

A seleção lusa chegou ao 'play-off' Intercontinental ao ser segunda do grupo H europeu de apuramento, atrás da Alemanha, e qualificar-se para o 'play-off' continental, no qual bateu em casa Bélgica (2-1) e Islândia (4-1 após prolongamento).

Para a fase final, estão já definidas 29 das 32 seleções, 11 da Europa, nomeadamente Suécia, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Alemanha, França, Países Baixos, Itália, Suíça e Irlanda.

As outras formações já qualificadas são as anfitriãs Austrália e Nova Zelândia, mais China, Japão, Filipinas, Coreia do Sul e Vietname (Ásia), Marrocos, Nigéria, África do Sul e Zâmbia (África), Canadá, Costa Rica, Jamaica e Estados Unidos (CONCACAF) e Argentina, Brasil e Colômbia (América do Sul).

A fase final do Mundial feminino de 2023 realiza-se na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.