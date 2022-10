Marítimo condenado pela FIFA ao pagamento de 120 mil euros a Sassá

A FIFA condenou o Marítimo ao pagamento de 120 mil euros (600 mil reais) pelo despedimento do seu ex-jogador Sassá.

O avançado brasileiro chegou para os verde-rubros em Janeiro de 2021, cedido pelo Cruzeiro, e com contrato válido até 31 de Dezembro do mesmo ano. Contudo, o jogador, agora com 28 anos, foi muito pouco utilizado pelo Marítimo, alinhando apenas em 7 jogos, todos a partir do banco. Sassá já não voltou para a temporada 2021/22 e, entretanto, o Marítimo, ainda na gestão de Carlos Pereira, moveu ao jogador um processo disciplinar que culminou com o despedimento com justa causa.

O avançado brasileiro apelou da decisão do Marítimo à FIFA, contestando a justa causa da sua dispensa. O órgão arbitral da FIFA considerou que a justa causa foi indevida e concedeu ganhos a Sassá por valores atrasados e do contrato, que, acumulados com os juros, chegam aos 120 mil euros.

O Marítimo pode ainda recorrer da decisão da FIFA. Rui Fontes, ao DIÁRIO, mostrou-se surpreendido pela notícia e sublinhou tomar uma decisão apenas quando a SAD for notificada da sanção aplicada pelo órgão arbitral da FIFA.

Sassá é, ao momento, um jogador livre no mercado, após ter terminado o contrato que ainda o ligava ao Cruzeiro no final de 2021 e ainda depois de ter sido operado a um joelho para debelar uma lesão contraída ao serviço do Marítimo.