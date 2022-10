Madeirenses já conhecem adversários na Taça de Portugal de futsal

Atlético CP-Nacional, São Roque do Faial-AD Jorge Antunes e Marítimo-Burinhosa. São estes os jogos das equipas madeirenses na 2.ª eliminatória da Taça de Portugal de futsal, ditou o sorteio realizado esta tarde. Os jogos estão agendados para o fim-de-semana de 12 e 13 de Novembro.

Os alvinegros visitam o Atlético CP, equipa que lidera a série C da III Divisão Nacional, precisamente a mesma prova na qual está a equipa madeirense. Esta época as duas equipas já se defrontaram, na Madeira, para o campeonato, com triunfo (5-2) para o Atlético. Na 1.ª eliminatória o Nacional ficou isento.

Já o São Roque do Faial, também da série C da III Divisão, recebe a Associação Desportivo Jorge Antunes, um histórico do futsal português, embora agora com uma denominação diferente - antes era conhecida como a Fundação Jorge Antunes. Actualmente compete a nível distrital, mas foi um dos emblemas mais importantes no contexto nacional até 2010.

Neste momento está no Campeonato Interdistrital Braga/Viana, competição que ainda não começou. Na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, a AD Jorge Antunes afastou o CA Sangemil (4-3 após prolongamento). Esse foi, de resto, o único jogo oficial que a AD Jorge Antunes realizou esta temporada.

Na época passada a AD Jorge Antunes foi 2.º classificada na fase de apuramento de campeão da Interdistrital Braga/Viana e foi finalista vencido da Taça da AF Braga, perdendo com o São Mateus no jogo decisivo. O São Mateus, aliás, foi o campeonato, garantindo também a subida à III Divisão Nacional.

Na 1.ª eliminatória o São Roque do Faial afastou o Farense, também da III Divisão.

Quanto ao Marítimo, único representante madeirense na II Divisão Nacional, terá pela frente o Burinhosa, em casa. É um adversário com forte tradição no futsal e que recentemente passou pela I Divisão. Neste momento o Burinhosa lidera a série B da II Divisão Nacional.

As equipas da II Divisão só entram em acção nesta 2.ª eliminatória, que não conta ainda com emblemas do escalão principal.

Na Taça de Portugal feminina, o Marítimo foi um dos clubes isentos e já garantiu presença na 3.ª eliminatória.