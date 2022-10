Propostas da Madeira aprovadas pelo Comité das Regiões

As sete propostas apresentadas pelo Governo Regional na 151ª Sessão Plenária do Comité das Regiões, que hoje teve lugar em Bruxelas, foram aprovadas, informação adiantada à comunicação social pelo gabinete do secretário regional de Finanças.

Rogério Gouveia tem participado, ontem e hoje, em diversas reuniões daquele organismos consultivo, no qual a Madeira tem assento, tendo sido discutidas e reformuladas várias políticas comunitárias, com questões importantes para a Região.

“Numa altura em que estão a ser tomadas decisões determinantes para o futuro, que aprovam medidas que terão um impacto muito significativo sobre as políticas comunitárias para as Regiões Ultraperiféricas e, de forma particular, para a Madeira, foi com grande satisfação que recebemos a aprovação destas alterações”, realçou o governante.

O secretário regional que tem a coordenação dos fundos comunitários, apontou que, tendo em vista salvaguardar os interesses da Região e considerando as suas especificidades e a sua condição ultraperiférica, o Governo Regional propôs emendas e alterações a sete pareceres, alterações essas que foram aprovadas pelos membros que representam os órgãos de poder local e regional dos 27 Estados-Membros da União Europeia.

'Coesão Digital', 'Pacote Energético no domínio do gás, do hidrogénio e das emissões de metano' e 'Transição justa e sustentável no contexto das regiões carboníferas e com utilização intensiva de energia' foram os pareceres que admitiram as emendas propostas pela Região e que passam a considerar os grandes desafios que, nestas temáticas, as ultraperiferias enfrentam e a reforçar a importância destas regiões no todo europeu.

Conforme nota enviada à comunicação social, no âmbito do parecer 'Coesão Digital', "a Madeira propôs duas alterações que visaram a consideração dos constrangimentos ultraperiféricos no processo de transformação digital em curso, de modo a contemplar todos os cidadãos da União Europeia (EU) no processo".

Já no que respeita ao parecer 'Pacote Energético no domínio do gás, do hidrogénio e das emissões de metano', a Região avançou com quatro propostas de alteração, que pretendiam alertar para a necessidade da realização de estudos de impacto nas Regiões Ultraperiféricas do processo de transição energética em curso, dadas as características destas regiões.

Relativamente ao parecer 'Transição justa e sustentável no contexto das regiões carboníferas e com utilização intensiva de energia', a Madeira procurou alertar, também, para a situação das regiões que, devido à sua pequena dimensão, ao afastamento dos centros de decisão e ao seu isolamento, dependem fortemente dos combustíveis fósseis e não têm a possibilidade de se ligar à rede continental, mas não são abrangidas pelo Fundo para uma Transição Justa.

“Conseguimos assegurar que estas propostas, que atestam as especificidades destas regiões ultraperiféricas, isoladas e afastadas da União Europeia continental – o que implica custos acrescidos –, fossem acautelada nas respetivas iniciativas e na legislação europeia”, salientou Rogério Gouveia.

Em discussão nas diversas reuniões estiveram outros temas em debate, como: a protecção das indicações geográficas industriais e artesanais na União Europeia, o rumo a uma estratégia macrorregional para o Mediterrâneo, o papel dos municípios e das regiões da UE na reconstrução da Ucrânia; as orientações para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes; o novo quadro da UE para a mobilidade urbana; o papel do Comité das Regiões no reforço da diplomacia climática a nível infranacional na perspectiva da COP 27 e da COP 28; a revisão da governação do espaço Schengen; o oitavo relatório sobre a coesão económica, social e territorial; a revisão da Directiva Emissões Industriais; bem como os percursos para o sucesso escolar.

A próxima sessão plenária do Comité das Regiões, órgão consultivo que proporciona um espaço de partilha de opiniões sobre a legislação europeia com impacto directo nas regiões e nas cidades, terá lugar nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro de 2022.