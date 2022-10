Comissão Europeia e IDR lançam iniciativa ‘A Europa na minha região’

Sob o mote 'Madeira: O nosso jardim de histórias', a Comissão Europeia e o Instituto de Desenvolvimento Regional da Madeira (IDR, IP-RAM) lançam a iniciativa 'A Europa na minha região', esta segunda-feira, 24 de Outubro, às 15 horas, no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s.

Pela primeira vez, a imagem desenhada para esta iniciativa vai ser apresentada, na presença do autor, o ilustrador Roberto Macedo Alves.

Nesta sessão será ainda lançado o concurso de fotografia '#JardimDeHistórias', assim como o calendário de actividades que vão decorrer no âmbito desta iniciativa, entre Outubro e Novembro, no Parque Temático da Madeira, no Museu de Fotografia – Atelier Vicente’s e na Sé do Funchal.