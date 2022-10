Guarda costeira grega resgata 75 pessoas em risco de naufrágio

Um grupo de 75 migrantes foi hoje resgatado de um veleiro que estava em perigo no meio de uma tempestade no mar, ao sul da península grega do Peloponeso, anunciou a guarda costeira da Grécia.

Os migrantes, 69 homens e seis mulheres cuja nacionalidade não foi especificada, estão todos bem de saúde, garantiu a guarda costeira em comunicado, acrescentando que o veleiro foi rebocado para um porto grego.

A Grécia registou este ano um aumento do número de chegadas de migrantes e refugiados, a maioria dos quais vindos das costas turcas -- que ficam próximo das ilhas gregas -- para fugir de guerras e pobreza.

Frequentemente acusada de expulsões ilegais de migrantes e refugiados para a vizinha Turquia, Atenas atribui a Ancara a responsabilidade pelos diversos naufrágios de barcos com migrantes no Mar Egeu, que separa os dois países.

Só este mês, os naufrágios neste mar provocaram pelo menos 30 mortos.

Durante os primeiros oito meses do ano, a guarda costeira grega relatou ter resgatado cerca de 1.500 pessoas, o que representa um aumento considerável relativamente aos menos de 600 no ano passado.

Grécia, Itália e Espanha estão entre os principais países de chegada de migrantes da África e do Médio Oriente que desejam viver na União Europeia.

De acordo com as autoridades gregas, os traficantes de pessoas passaram a seguir a rota sul, mais longa e perigosa, partindo do Líbano em vez da Turquia, para evitar patrulhas europeias no Mar Egeu e chegar à Itália.