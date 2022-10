Revitalize o seu guarda-roupa na Epopeia Casa dos Tecidos!

É, muitas vezes, no meio da natureza que nos sentimos mais tranquilos, renovados, livres e equilibrados. É isso mesmo que o verde representa. O verde foi escolhido como uma das cores tendência deste Outono/Inverno. Cor relacionada com a esperança, a vitalidade, o renascimento, a preservação do meio ambiente, e a juventude.

Pode introduzir esta cor na decoração do seu lar. Incluí-la na sua maquilhagem, e claro, no seu vestuário.

Um dos tons preferidos é o verde-tropa ou verde folhagem. Este pode ser usado numa indumentária monocromática sem pesar, mantendo a elegância. Mas não é o único tom a que se dá destaque; o verde primário, verde-garrafa e o verde-escuro também estão incluídos na lista.

Pode combiná-los com outras cores do seu guarda-roupa. Se preferir inovar, combine-o com os brancos, roxos ou castanhos, uma verdadeira analogia à própria natureza. Venha à Epopeia, casa dos Tecidos e escolha os tons que mais combinam consigo.

