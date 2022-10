Teatro Baltazar Dias recebe 'Encontro Fora da Caixa' na segunda-feira

No próximo dia 24 de Outubro, segunda-feira, a Caixa Geral de Depósitos vai promover o 'Encontro Fora da Caixa', pelas 15 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.

Este evento, que vai reunir empresários e clientes da Região, vai iniciar-se com uma breve apresentação sobre a realidade económica portuguesa num mundo em mudança, promovida presidente da Comissão Executiva da Caixa, Paulo Moita de Macedo.

Logo depois realiza-se uma entrevista de Rosália Amorim, directora do Diário de Notícias de Lisboa, a Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, sobre as perspectivas de crescimento ou sobrevivência para Portugal em 2023.

De seguida, Fernando Alexandre, professor na Universidade do Minho, vai abordar a importância do 'Crescimento e Produtividade das Empresas numa Economia Mais Competitiva'.

Logo depois irá decorrer um debate empresarial, sob o tema 'Para onde caminha a economia nacional?', que contará com os convidados Amorim Bruno Freitas, administrador do Grupo Savoy, Christopher Blandy, CEO do Grupo Blandy, Francisco Taboada, presidente da Empresa de Electricidade da Madeira.

Por fim, esta iniciativa vai encerrar-se com uma conversa, com o tema 'Um arquipélago e um País Esculpido', entre a jornalista e directora do Diário de Notícias de Lisboa, Rosália Amorim, e Francisco Simões, escultor e pintor, com uma série de monumentos e obras em espaços públicos, nomeadamente as esculturas do Parque dos Poetas, em Oeiras e que, actualmente reside na Ilha da Madeira, onde se instalou e onde criou o 'Centro de Artes Francisco Simões'.