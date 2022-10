CS Madeira visita Castêlo da Maia e Braga

O CS Madeira (Club Sports da Madeira) irá ter este fim-de-semana uma jornada dupla fora de portas, ao visitar no Sábado o Castêlo da Maia GC (Castêlo da Maia Ginásio Clube) às 17 horas, no Pavilhão do Castêlo da Maia GC e no Domingo defronta o SC Braga / Univ. Minho (Sporting Clube de Braga / Universidade do Minho) às 15:30, no Pavilhão da Universidade do Minho – Gualtar. Estes jogos correspondem às 2.ª e 3.ª jornadas do Liga LIDL 2022/2023, principal competição nacional de voleibol feminino.

A equipa orientada por Vagner Aragão recebeu, na semana passada, o SL Benfica, em jogo a contar para a 1.ª jornada da Liga, tendo perdido por 0-3 (18-25; 18-25; 10-25).

Curiosamente os adversários deste fim-de-semana do CS Madeira defrontaram-se na ronda inaugural, tendo o Castêlo da Maia GC vencido o SC Braga por 3-1 (19-25; 25-20; 25-22; 25-21).

O CS Madeira irá defrontar algumas atletas conterrâneas, sendo que as madeirenses Fabiola Gomes e Fabiana Pires, duas ex-atletas do CS Madeira, competem no Castêlo da Maia GC, e a atleta Bruna Rosa representa o SC Braga.