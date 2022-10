'Contos para toda a família' este sábado na Biblioteca Municipal do Funchal

A Biblioteca Municipal do Funchal recebe este sábado, 22 de Outubro, pelas 11 horas, a actividade 'Contos para toda a família' do projecto ES.CU.TO., que convida as famílias a enredarem nas histórias narradas.

'Contos para toda a família' pretende "despertar a criação de laços com as personagens, que representam um pouco de cada um de nós e daqueles que nos rodeiam, e compreender a existência de obstáculos e conflitos, caminhos e resoluções, através de momentos de divertimento", explica o Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal.

A actividade, destinada a toda a família, repete-se a 26 de Novembro e 14 de Janeiro, às 11 horas. Ad famílias que queiram participam devem consultar o página oficial do Teatro Municipal Baltazar Dias da Internet, no separador Educação e Mediação Cultural para proceder à inscrição.