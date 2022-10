Um ano dedicado a “auscultar todas as forças vivas da freguesia”

Para assinalar um ano de mandato, o presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria enviou, às redacções, um documento no qual se congratula pela organização de diversos eventos, aproveitando as datas marcantes do calendário anual para conciliar acções de sensibilização com a implementação de uma nova dinâmica social da freguesia.

“Este foi um ano que dedicamos a aprofundar o funcionamento da Junta de Freguesia, da sua equipa de trabalho, e também dedicado a auscultar todas as forças vivas da freguesia, parceiros de um trabalho que visa promover a inovação, eficiência, qualidade, dinâmica, rigor e transparência”, disse o autarca.

Leia na íntegra o documento:

“No âmbito da nossa atividade sociocultural, uma referência para os diversos passeios promovidos no âmbito da iniciativa “Encantos da Madeira”, e para a viagem ao centro e norte do país sob o título “A caminho de Viseu”.

Neste período, cumpre-nos destacar a intervenção da Junta na solução encontrada para a implementação de um serviço postal na freguesia, bem como para os serviços de proximidade hoje disponibilizados na Junta, quer na área social, bem como ao nível da habitação.

Reforçamos o período de atendimento diário aos cidadãos, e procuramos, com os recursos disponíveis, intervir diariamente na limpeza e manutenção de becos, travessas e outras áreas de acesso pedonal, bem como nos nossos jardins e canteiros.

Com o propósito de reforçar a proximidade e o envolvimento dos cidadãos na identificação e resolução dos problemas da freguesia, foram também lançadas as reuniões de Junta descentralizadas.

Todas as nossas iniciativas e diligências tiveram em conta as necessidades e as aspirações de todos, desde os mais jovens à população sénior, e sempre marcados pela proximidade que, desde o primeiro dia, tem pautado a nossa intervenção.

Neste primeiro ano, concretizamos a Assembleia de Freguesia Jovem, um espaço de reflexão e debate da nossa freguesia que envolve jovens alunos da APEL e da Escola Bartolomeu Perestrelo.

Relativamente ainda aos mais jovens, assinalamos o “Dia dos Estudantes”, celebramos o “Dia Mundial da Competência dos Jovens”, organizamos a JuveFest e demos início ao Plano de Juventude do Imaculado.

Se, hoje, o Imaculado é reconhecido por ser uma freguesia amiga da juventude, é também com indisfarçável satisfação que concretizamos o lançamento da nova Universidade Sénior, destinada à população sénior.

Na área social, reforçamos os montantes destinados à ocupação dos tempos livres dos mais jovens, retomamos as bolsas de apoio a estudantes universitários e lançamos o novo kit do bebé do Imaculado, cumprindo assim vários dos nossos compromissos eleitorais.

No que respeita à área social, estamos convictos que a recém-criada Comissão Social de freguesia, outro dos projetos concretizados no primeiro ano do nosso mandato, será uma mais-valia no trabalho a realizar até 2025.

Da cultura e tempos livres à promoção da saúde, da proteção da comunidade ao apoio à educação, temos procurado respostas e soluções nas mais diversas áreas, otimizando os recursos da freguesia, com dinamismo mas também com o rigor que se exige na gestão do património público.

Para este segundo ano de mandato, que hoje se inicia, para além de consolidar todo este trabalho, estamos particularmente empenhados em realizar diversas obras de melhoramento das acessibilidades na freguesia, nomeadamente em becos e travessas, bem como melhorar a atratividade das nossas áreas verdes.

Será também neste segundo mandato que vamos iniciar a discussão com todos os ‘stakeholders’ da freguesia, visando a criação da marca ‘Imaculado, o coração do Funchal’, com uma identidade gráfica e uma linha de comunicação que reflita todo o valor criado localmente.

Continuaremos focados na resolução do problema da falta de acessibilidades nas Lajes, através de uma solução de transporte de proximidade que resolva um problema com quase cinquenta anos.

Contamos com o contributo de todos nesta missão, que visa fazer do Imaculado uma freguesia com vida, saudável, solidária, uma freguesia de todos e para todos. O coração do Funchal!”