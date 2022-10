Pode faltar água nas freguesias do Faial e São Roque do Faial

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informou, através de um comunicado enviado à comunicação social, que devido a trabalho de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Santana, podem ocorrer, pontualmente, interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável, entre as 22h30 de amanhã, quinta-feira, e as 5h00 de sexta-feira, no seguintes locais:

Freguesia do Faial, nos seguintes sítios: Água d` Alto, Corujeira de Baixo, Covas, Diferença, Fajã, Fajã do Mar, Fazenda, Guindaste, Igreja, Lombo Lourenço, Pedreira, Quebrada, Ressoca, Chícharos, Longueira e Moinhos.