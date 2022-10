6.ª Competição Europeia de Estatística já tem inscrições abertas

A partir de hoje, alunos do Ensino Secundário e do 3.º Ciclo do Ensino Básico de 19 países competem a nível nacional e europeu, naquela que é a 6.ª edição da Competição Europeia de Estatística, focada em evidenciar a literacia estatística.

"Uma competição dirigida às escolas, na qual jovens de 14 a 18 anos competem entre si fazendo pesquisa, análise e interpretação de dados estatísticos. O objetivo é promover a literacia estatística entre os alunos e incentivar os professores a utilizarem novos materiais pedagógicos, baseados em estatísticas oficiais", garante e incentiva o INE.

"O Eurostat e as entidades estatísticas da Europa assinalam o Dia Europeu da Estatística promovendo a este propósito várias iniciativas em prol da literacia e do maior conhecimento da atividade estatística, que desenvolvem ao serviço dos cidadãos e das sociedades", refere uma nota do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em 2022, o Dia Europeu da Estatística tem como lema Estatísticas para compreender e conhecer a sociedade, em busca da verdade!. "O dia é habitualmente assinalado com o lançamento de novos produtos, publicações alusivas, organização de eventos e ações dirigidas a públicos diversos", salienta.

"Neste âmbito, tem lugar o lançamento da Competição Europeia de Estatística (ESC 2023)", na qual, este ano "participam alunos da Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Eslovénia, Eslováquia (que se estreia na ESC), Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Polónia e Portugal".

"No nosso país, a fase nacional da ESC é uma organização conjunta do Instituto Nacional de Estatística, I.P. e do Banco de Portugal, que se associou ao INE a partir da 3.ª edição da competição (ano letivo 2019/2020)".

A ESC tem duas fases, "a nacional, durante a qual os alunos competem com colegas do seu país" e "a europeia, na qual os vencedores da fase nacional representam os seus países a nível europeu e produzem vídeos com base num tema estatístico", explica o INE.

Portugal não tem vindo de mãos a abanar da competição. "Realçam-se as seguintes classificações obtidas por equipas portuguesas na fase europeia: 3.ª edição (ano letivo 2019/2020): 2.º lugar no ensino secundário; 4.ª edição (ano letivo 2020/2021): 1.º lugar no ensino secundário e 2.º lugar no 3.º ciclo do ensino básico", conclui.

Para saber mais vá à pagina da organização.