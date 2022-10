'O Feiticeiro da Calheta' sobe ao palco na Ponta de Sol e Calheta

'O Feiticeiro da Calheta' é a nova produção da Associação Avesso que tem data de estreia marcada para amanhã, 20 de Outubro, com sessões a acontecer na Ponta do Sol e Calheta.

Com texto e encenação de Pedro Araújo Santos, o Teatro Avesso leva a cena esta peça que tem por base as obras literárias de Eugénio Perregil.

Feiticeiro da Calheta é o nome por que ficou conhecido João Gomes de Sousa, popular poeta madeirense, autor da génese do famoso Bailinho da Madeira.

Nesta produção toma também papel principal a música em diversos momentos com uma composição original feita por Juan Freitas e Josie D e outros tocados ao vivo por Tomás Inácio, trazendo uma nova sonoridade, ainda que sem perder as características melódicas e rítmicas do nosso tradicional bailinho.

Os figurinos são da responsabilidade da designer de moda Francisca Inácio.

Com este projeto, "a Associação Avesso considera estar a cumprir um conjunto de requisitos para a implementação de um projecto pertinente, de qualidade e original, com uma equipa jovem e motivada no desenvolvimento cultural profissional nesta localidade", explica nota enviada pela associação.

'O Feiticeiro da Calheta' conta com o apoio do Ministério da Cultura – Direcção Geral das Artes, Secretaria Regional do Turismo e Cultura, Direcção Regional da Cultura, Centro Cultural John dos Passos, MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira, Município da Calheta, Município da Ponta do Sol, Juntas de Freguesia da Ponta do Sol, dos Canhas e da Madalena do Mar, Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação Cultura e Social (CEDECS), Grupo de Folclore da Ponta do Sol, Grupo de Folclore da Calheta, Creativ, Alpha Publicidade, Media Partner: JM | RJM 88.8.