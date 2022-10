Constrangimentos nos transportes públicos devido a plenário de trabalhadores da HF

O Grupo Horários do Funchal (Horários do Funchal - Transportes Públicos, S.A. e Companhia dos Carros de São Gonçalo, S.A.) informa os seus clientes da possibilidade de ocorrência de constrangimentos nas carreiras de transporte público de passageiros do serviço urbano e interurbano, amanhã, dia 20 de Outubro, entre as 09h30 e as 12h30, devido ao plenário de trabalhadores, marcado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira.

"Sendo certo que se trata de um direito que lhes assiste, o Grupo HF tudo fará para minimizar a previsível degradação na qualidade do seu serviço de transporte público, apelando à melhor compreensão a todos os seus clientes e apresentando as suas sinceras desculpas por eventuais constrangimentos", refere através de uma nota de imprensa.