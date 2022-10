Bolsonaro pede que seguidores convençam familiares e amigos a votarem em si

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, apelou hoje aos seus seguidores para que convençam os indecisos e tentem persuadir seus familiares e amigos a apoiá-lo na segunda volta das eleições brasileiras, em 30 de outubro.

Bolsonaro dirigiu-se a centenas de pessoas em Duque de Caxias, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, e pediu que não fossem "temperados" na defesa de sua candidatura.

"De lá para cá é fácil trazer votos. Fale com seus parentes, traga-os para este lado. Eles não têm argumentos para mudar ninguém para o seu lado", disse Jair Bolsonaro, em pé no palco, diante de centenas de pessoas vestidas de verde e amarelo, cores nacionais do Brasil.

O Presidente brasileiro que disputa a reeleição e aparece atrás de Luiz Inácio Lula da Silva nas sondagens de intenção de voto reiterou a ideia de que as eleições representam "uma batalha entre o bem e o mal", em que o Brasil "arrisca a liberdade" ou cai no "comunismo", ideologia que associa ao seu rival, a quem chamou de ladrão.

Na primeira volta das eleições presidenciais, Lula da Silva venceu com 48,4% dos votos e disputará um segundo turno no dia 30 contra o candidato apoiado pela extrema-direita Jair Bolsonaro, que obteve 43,2%.

As sondagens de intenção de voto colocam Lula da Silva como favorito para a segunda volta, que será realizada em duas semanas, com vantagem de cinco a nove pontos.