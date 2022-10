Comentário de Bolsonaro sobre meninas venezuelanas causa polémica

Comentários do Presidente brasileiro num "podcast" sobre adolescentes venezuelanas que se preparavam para sair para "ganhar a vida" causou polémica nas redes sociais e obrigou hoje Jair Bolsonaro a defender-se publicamente das acusações e impropérios.

Bolsonaro relatou, ao programa 'Paparazzo Rubro-Negro', que durante um passeio de moto por uma comunidade vizinha de Brasília viu um grupo de meninas venezuelanas, de 14 e 15 anos, e que "pintou um clima" (expressão popular brasileira que significa que houve uma atração) e que pediu para entrar na sua casa.

"Meninas bonitas de 14, 15 anos, preparando-se para quê? Para ganhar a vida! Alguém quer isso para a sua filha?", questionou.

As declarações de Bolsonaro, que lhe valeram impropérios nas redes sociais como "nojento" e "pedófilo", foram feitas quando o atual Presidente reiterou que o Brasil pode-se tornar numa Venezuela caso o antigo chefe de Estado e atual candidato do Partidos dos Trabalhadores (PT) Luiz Inácio Lula da Silva ganhe a segunda volta das eleições presidenciais.

"O PT ultrapassou todos os limites. Eles têm dito barbaridades recentemente (...) eles entram na minha vida privada. O que fizeram agora ultrapassou todos os limites", repetiu Bolsonaro.

Na transmissão realizada para sua defesa, Jair Bolsonaro justificou o comentário que fez com a necessidade de mostrar indignação para com situações como a que presenciou com aquelas "meninas humildes e bem arrumadas", que "fugiram da fome" na Venezuela e estão agora lutando para "ganhar a vida" no Brasil.

Lula e Bolsonaro defrontam-se na segunda volta das eleições presidenciais em 30 de outubro.

A última sondagem, divulgada na sexta-feira, indica que o ex-dirigente sindical Lula da Silva tem uma vantagem de cinco pontos em relação a Bolsonaro.