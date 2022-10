Associação de Celíacos com três dias activos na Madeira

A Associação Portuguesa de Celíacos vai estar na Madeira nos próximos dias 21, 22 e 23 de Outubro com o objectivo de desenvolver várias acções e estreitar laços com os celíacos e com os profissionais das mais diversas áreas.

A Presidente da APC, Susana Tavares, vai aproveitar a sua visita à Madeira para reunir com o secretário regional de Educação Ciência e Tecnologia, bem como com a Direcção Regional da Saúde.

Estão previstas ainda duas acções de formação, uma destinada à Restauração/Hotelaria e uma outra aos profissionais do Hospital Particular da Madeira.

No sábado, dia 22 de Outubro, serão realizados rastreios na Farmácia Portuguesa (Funchal) e na Farmácia do Caniço (Santa Cruz).

Por fim, no domingo, dia 23 de Outubro, será realizado um encontro regional de Celíacos que contará com a presença da presidente da Associação, Isabel Jardim (Gastroenterologista) e de Tânia Neves (nutricionista da APC).

Um conjunto de iniciativas organizadas pela APC com o objectivo de criar mais e melhores condições para todos aqueles que necessitam de uma dieta isenta de Glúten.