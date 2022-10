Albuquerque vai apoiar Associação Civil

O Governo Regional vai apoiar com cerca de 20 mil euros a Associação Civil Amigos de Nossa Senhora de Fátima dos Altos Mirandinos. O acordo de cooperação foi celebrado ontem à margem do jantar no Centro Português de Caracas.

Miguel Albuquerque sublinhou o papel que a instituição tem desencadeado nos últimos 14 anos sendo sensível às dificuldades financeiras pela qual atravessa a entidade liderada pelo padre José António Conceição, responsável pela dinamização e construção do santuário em Los Teques.

A igreja necessita ainda fundos para terminar obras nos gabinetes e salões que vão servir para o ensino da língua portuguesa e também o ensino da catequese.