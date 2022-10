Camacha goleia e garante passagem à próxima ronda da Taça

A Associação Desportiva da Camacha também estão na próxima ronda da Taça de Portugal. E com goleada. Os madeirenses derrotaram o SC Courense, por 6-0.

A jogar fora, os madeirenses não deram qualquer hipótese à equipa da I Divisão Distrital da Associação de Futebol de Viana do Castelo, que ficou redizída a menos um jogador perto do final da primeira. Aí a Camacha já vencia por 1-0, chegando ao segundo ainda antes do intervalo.

A segunda parte foi total domínio madeirense. A equipa comandada por Christopher Pilar, que compete no Campeonato de Portugal, ainda apontou mais quatro golos, chegando aos 6-0.