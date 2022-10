Bombeiros combateram fogo em mato no Estreito de Câmara de Lobos

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos resolveram ontem à noite, em cerca de hora e meia, um fogo em mato que lavrou na Estrada João Gonçalves Zarco, mais precisamente nas imediações de um restaurante na zona.

Além desse imóvel, também há várias residências, pelo que a corporação empenhou quatro viaturas e 11 elementos no combate ao fogo entre as 21H30 e as 23h00, altura em que a operação foi dada por terminada.