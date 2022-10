“Será mesmo desta que a Agência para o Investimento será criada?”, questiona o PS

Em nota de imprensa enviada hoje, o Partido Socialista-Madeira critica os sucessivos atrasos do Governo Regional na prometida criação da Agência para a Internacionalização e o Investimento. Um projeto que voltou a ser anunciado esta semana pelo secretário regional da Economia

Sérgio Gonçalves lembra que já em fevereiro de 2020 foi assinado um acordo de parceria entre o Governo Regional, a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) e a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) com vista à criação da Agência para a Internacionalização e Investimento e dá conta que este assunto tem vindo a transitar de orçamento em orçamento sem que seja implementado, vindo agora o secretário regional da Economia apresentá-lo como uma novidade, mas, desta feita, já com outros parceiros, concretamente o Governo, a ACIF, o Instituto de Desenvolvimento Empresarial e a Madeira Parques Empresariais. “Aquilo a que se assiste é a repetidos anúncios, com parceiros que vão mudando conforme o tempo, mas sem que nada se concretize”, enfatiza o líder socialista.

O presidente do PS não deixa de apontar o facto de já nos encontrarmos na reta final do mandato do Governo Regional, sem que esta promessa tivesse sido cumprida. “A um ano das eleições regionais, esta medida ainda não é uma realidade. Por que razão não se avançou antes?”, insiste.

Sérgio Gonçalves sublinha que esta era uma solução que fazia parte do programa eleitoral do PS-Madeira, em 2019, frisando que, se o partido fosse governo, certamente a mesma já teria sido implementada, como forma de ajudar a atrair investimento privado e dinamizar a economia regional. “Do nosso programa constava o objetivo de dinamizar a captação de investimento direto, através de uma agência de promoção para o investimento de elevado profissionalismo, competente e capaz de promover a RAM como destino competitivo em diversas áreas”, recorda o presidente dos socialistas madeirenses, rematando que esta continua a ser uma prioridade para o PS e esperando que, novamente, não estejamos perante mais um “mero ato de propaganda daqueles a que já nos habituou o Governo Regional e, particularmente, o senhor secretário Rui Barreto”.