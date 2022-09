Marcos Freitas e Fu Yu convocados para o Mundial de equipas

Portugal vai participar no Campeonato do Mundo de Equipas 2022 que decorre na cidade de Chengdou (China) com as equipas masculina e feminina, estando convocados sete atletas (três femininos e quatro masculinos).

Os jogos que terão lugar entre 30 de Setembro a 9 de Outubro, contarão com a presença das atletas Fu Yu (KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, Polónia), Inês Matos (Boa Hora FC) e Shao Jieni (Etival Clairefontaine ASRTT, França), que serão acompanhadas pela treinadora Xie Juan.

No sector masculino, Portugal estará representado por João Geraldo (Les Loups D'Angers, França), João Monteiro (AD Galomar), Marcos Freitas (Pontoise-Cergy A.S, França) e Tiago Apolónia (ASV Grünwettersbach, Alemanha). Ricardo Oliveira é o responsável técnico.