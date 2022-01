Está dado como desaparecido Camilo Mortágua, antifascista e pai de deputadas do BE

As autoridades estão a realizar buscas para encontrar Camilo Mortágua, de 87 anos, antifascista e pai das deputadas do Bloco de Esquerda Mariana e Joana Mortágua, dado como desaparecido desde hoje de manhã em Alvito (Beja), disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o desaparecimento do homem, que reside em Alvito, foi dado pela sua mulher, cerca das 14:30 de hoje, no posto da GNR, em Alvito, no distrito de Beja.

Segundo a fonte da Guarda, o homem falou em casa de uma possível deslocação na sua viatura ao Fundão, no distrito de Castelo Branco, onde "tem ligações", não se sabendo até cerca das 22:45 do seu paradeiro, não tendo sido igualmente localizado o veículo.