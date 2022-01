Cinco mortos e 20 desaparecidos em queda de rocha sobre barcos em lago do Brasil

Pelo menos cinco pessoas morreram e 20 estão desaparecidas na sequência da queda de uma parede rochosa de um desfiladeiro sobre barcos de turismo num lago do estado de Minas Gerais, Brasil.

O comandante dos bombeiros de Minas Gerais, Edgard Estevo, disse numa conferência de imprensa que outras 32 pessoas ficaram feridas, 23 das quais sem gravidade e que já tiveram alta.

O acidente ocorreu cerca das 11:00 locais (14:00 em Portugal continental) no Lago Furnas, um ponto turístico no município de Capitólio, quando um grande bloco de pedra caiu de uma altura de cinco metros sobre três embarcações.

Os bombeiros, que só continuarão as buscas até à noite por razões de segurança, suspeitam que as fortes chuvas nos últimos dias pressionaram as paredes do desfiladeiro, o que poderá ter causado o deslizamento de terras.

O porta-voz dos Bombeiros de Minas Gerais, Pedro Aihara, explicou em declarações ao canal 'GloboNews' que a região de desfiladeiros é formada por rochas sedimentares "mais suscetíveis às ações do vento e da chuva" e, portanto, "apresentam menos resistência".

A localidade de Capitólio, a cerca de 280 quilómetros de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais (sudeste), é um destino turístico durante todo o ano pelos seus impressionantes desfiladeiros, que podem ser visitados em passeios de barco.

Veja aqui o vídeo do acidente (imagens chocantes): https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/video/deslizamento-de-pedra-atinge-embarcacoes-nos-canyons-de-furnas-em-capitolio-10194251.ghtml