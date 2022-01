Candidaturas a financiamento nas Agendas para Inovação Empresarial abertas até 31 de Março

As propostas selecionadas na Fase I das Agendas Mobilizadoras e das Agendas Verdes para a Inovação Empresarial têm até 31 de março para apresentar candidaturas ao projeto de financiamento, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Ministério da Economia e Transição Digital adianta que está aberto o aviso da Fase II das Agendas Mobilizadoras e das Agendas Verdes para a Inovação Empresarial, que define os termos e condições para a apresentação das candidaturas por parte das propostas de manifestação de interesse apresentadas e selecionadas na Fase I.

As propostas agora convidadas a apresentar candidatura terão até às 19:00 do dia 31 de março para o fazer, segundo refere a mesma informação do ministério da Economia, adiantado que o formulário de candidatura será disponibilizado nos próximos dias.

Durante a fase do Convite à Manifestação de Interesse para o Desenvolvimento de Projetos (Fase I), formalmente lançado em julho até 30 de setembro de 2021, foram entregues 144 candidaturas, das quais 64 estão pré-qualificadas.

Em causa estão projetos de investimento integrados na Componente 5 -- Capitalização Empresarial do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que conta com uma dotação de 930 milhões de euros, dos quais 558 milhões de euros para as Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial e 372 milhões de euros para as Agendas Verdes.

A informação disponível n site do IAPME - Agência para a Competitividade e Inovação, refere que a Componente 5 - Capitalização e Inovação Empresarial "visa aumentar a competitividade e a resiliência da economia com base em I&D, inovação, diversificação e especialização da estrutura produtiva", através dos investimentos Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial e Agendas Verdes para a Inovação Empresarial".