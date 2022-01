Câmara do Funchal mantém porta aberta às relações institucionais com o RG3

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) pretende consolidar a relação institucional com o Comando Operacional da Madeira, particularmente com o Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3). Esta foi a mensagem que Pedro Calado transmitiu hoje ao novo comandante, coronel de infantaria António Silva Cardoso, durante uma audiência para apresentação de cumprimentos.

“Tem sido um trabalho muito profícuo, de ajuda e de colaboração. O município já sentiu bem o peso da ajuda militar do RG3, especialmente se tivermos em conta aquilo que se passou recentemente com a pandemia do covid-19 (…), assim como no 20 de Fevereiro de 2010, tendo servido de centro de acolhimento para muitas famílias”, referiu o presidente da Câmara, sublinhando que "o Comando Operacional da Madeira continua a colaborar com o município em muitas iniciativas, entre as quais as de protecção da natureza e de vigilância".

“Há uma colaboração mútua e importante que vamos manter e estreitar os laços de amizade que existem entre as duas instituições”, reforçou.

Por sua vez, o novo comandante do RG3, coronel de Infantaria António Silva Cardoso, reiterou também a disponibilidade em colaborar, prometendo "dar continuidade à excelente relação que existe com a CMF, assim como no apoio às instituições regionais".

“Nós temos uma missão, e dentro das nossas capacidades que nós temos por responsabilidade é manter prontos e operacionais os nossos militares. Há um conjunto de valências que também tem utilidade pública. Este relacionamento não tem sido mais do que dar apoio às populações locais em situações de crise e necessidade. O regimento soube sempre estar presente da melhor forma. Queremos dar continuidade a um bom relacionamento institucional e fortalecer os laços. Estamos sempre prontos para cumprir a nossa missão e continuar a apoiar as instituições regionais”, garantiu o novo comandante que assumiu funções a 27 de Dezembro.